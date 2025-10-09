TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Elmas'tan "dijital telif" açıklaması

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas yaptığı açıklamada, "dijital telif" düzenlemesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda birtakım taslaklar üzerinde çalışıldığını, Komisyon üyelerinin ortaya koyduğu örnekler üzerinden farklı tekliflerin ortaya çıktığını belirten Elmas, bunların tamamını harmanlayıp üzerinde en fazla mutabık kaldıkları noktalarda bir yasa teklifi hazırlamayı planladıklarını söyledi.

"Dijital telif" konusunun paydaşlarla teknik bir altyapı tamamlanması gerektirdiğini ifade eden Elmas, "Taraflarla yüz yüze veya telefonla görüşerek fikirlerini alıp, ortaya çıkacak yasayı en verimli, tutarlı, anlamlı ve kabul edilebilir bir sistem halinde geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Elmas, TBMM'nin yeni yasama yılının bu ayın başında başladığını hatırlatarak, "Bu ay içerisinde biraz daha olgunlaşacağını, Dijital Mecralar Komisyonumuzda tartışıldıktan sonra Genel Kurul'a iletebileceğimizi düşünüyoruz. Meclis'in gündemine daha önemli, acil bir konu geldiğinde belki bu sürede ileri kaymalar olabilir. Ama şu anda çalışmalar, Komisyonumuz tarafından yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Komisyon'un tüm üyelerinin dijital telif düzenlemesinin çıkarılması noktasında bir beklenti içinde olduğunu ve Komisyon olarak bir hedef koyduklarını dile getiren Elmas, "Tüm üyelerimizin kanunun çıkmasıyla alakalı ve servis sağlayıcıların kullandıkları bu ürünlerin teliflerinin mutlaka hak sahiplerine ödenmesi noktasında bir kararlılık içerisinde olduğunu görüyoruz. Komisyon üyelerimizin, tüm siyasi partilerin katıldığı bir kanun teklifinin çok kısa süre içerisinde Genel Kurul'a geleceği noktasında bir hedefimiz ve çalışmamız var" dedi. Elmas, "dijital telif" düzenlemesinin kapsamına ilişkin şu bilgileri verdi: "Burada maksat şu: Daha kaliteli haber, daha emek verilmiş bir ürün ortaya çıksın. Bu emek verilmiş ürünle alakalı bir rekabet ortamı da doğsun. Emek verilerek yapılmış bir haberin karşılığının olması lazım. Bunun tüm servis sağlayıcılar tarafından okura ulaştırıldığı bir organizasyonun meydana getirdiği trafiğin bir gelir kaynağı olması da mümkün. Buradan reklamlar alınıyor, birtakım kazançlar elde ediliyor. Gazetecilerin, içerik sağlayıcıların emekleri, alın terleri, fedakarlıklarıyla ortaya çıkardıkları haberler üzerinden bu gelirler elde ediliyor. Kimsenin buradan reklam geliri elde etmesine karşı değiliz ama reklam geliri elde ediyorsa bu gelirin kaynağı, sebebi olan, bu gelirin elde edilmesine vesile olan bazı vasıtaların da bir anlamda değerlendirilmesi, takdir edilmesi gerekiyor. Biz, bu trafiği oluşturan çalışmaların ilk sahibinden itibaren kurumsal veya kişisel olarak ödüllendirilmesini, emeğin karşılığının verilmesini arzu ediyoruz. Zaten bu işe 'telif' diyoruz. Buna ait bir yasal düzenleme."

"AMAÇ İŞ BİRLİĞİNİ, KALİTEYİ, GELİRLERİ ARTIRMAK" Yasanın engellenmesine müdahil olan bir kurum varsa yaptırımlarla karşılaşacağını dile getiren Elmas, "Yasaların gerektirdiği katkıyı, oranı veya yasaların gerektirdiği bir ödemeyi yerine getirmeyenler için de hukukun gerektirdiği bir yaptırım elbette uygulanacaktır. Buradaki amaç, herhangi bir organizasyonu köşeye sıkıştırmak değil, işbirliğini artırmak, kaliteyi, gelirleri artırmak." dedi. Elmas, bu yasal düzenlemenin içinde teknoloji imkanlarının kullanılacağını dile getirerek, şöyle konuştu: "Bir haberi kim üretmiş, orijinal ilk cümleyi kim kurmuş, nerede yayımlanmış, buna ait bir program söz konusu olacak. Bir yazılımdan söz ediyoruz. Bir yazılım, söz konusu içeriği ilk defa kimin yazdığını, kimin yayımladığını, nerede yayımlandığını tespit edecek. Bu içeriği olduğu gibi alıp bir yerde kullanmak, kendisininmiş gibi intihal bağlamında kopyalamak ve kullanmak elbette ki başka bir müeyyideyi getirecek. Burada istiyoruz ki herkes kendi üretsin, kendi buluş ve yaratıcılığını ortaya koysun, kendisine ait bir ürün oluşturmaya gayret etsin, bu tatlı ve gizli rekabet bir yerde kaliteyi de artırsın. Yazılımlar ve teknolojinin müsaade ettiği imkanlar çerçevesinde haberlerin hangisinin intihal olduğu, kime ait olduğuna dair bir yazılımımız da paydaşlardan bir kurum tarafından takip edilecek. İçerik üreticilerinin haklarının korunması bakımından bir yardımcı kuruluş olarak onlara destek verecek bir yazılım var."