TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet Paris'te temaslarda bulundu

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Fransa Senatosu Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Cédric Perrin ile yaptığı görüşmede Ukrayna’daki savaşın seyri, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Türkiye–Fransa arasında savunma alanında iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Görüşmenin verimli geçtiğini belirten Akar, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik ortak yaklaşımların önemine dikkat çekti.

PARLAMENTOLAR ARASI DİYALOĞUN DERİNLEŞTİRİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Akar, Fransa Ulusal Meclisi Fransa–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Jean-Louis Roumegas ile de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel iş birliği alanları ve parlamentolar arası diyaloğun geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SUNACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Ulusal Meclis Milli Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Jean-Michel Jacques ile gerçekleşen görüşmede ise bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Akar, bu tür temasların Türkiye–Fransa ilişkilerinin daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

UNESCO NEZDİNDE KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ GÜNDEME GELDİ

Akar, Paris UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet ile yaptığı görüşmede kültürel mirasın korunması ve uluslararası iş birliğinin artırılması konularını değerlendirdi.