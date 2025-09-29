Habertürk
        TBMM ne zaman açılıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 4. Yasama yılı ne zaman başlayacak, Meclis tatili ne zaman bitecek?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 4. Yasama Yılı ne zaman başlayacak?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2,5 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına başlamak için gün sayıyor. 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı öncesinde Meclis'te temizlik, tadilat ve bakım işlemleri tamamlandı ve Meclis'e 5G baz istasyonu kuruldu. Peki, TBMM ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

        Giriş: 29.09.2025 - 15:06 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:10
        1

        TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı için geri sayım başladı. Meclis açılışı, Genel Kurul TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşması ile başlayacak ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacak. Peki, TBMM ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

        2

        TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

        1 Ekim Çarşamba günü TBMM'nin 4'üncü Yasama Yılı'nın açılışı kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis'teki Atatürk Anıtı'nda türen düzenlenecek. Kurtulmuş, anıta çelenk bırakacak. Ardından saat 15.00'te Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Genel Kurulu toplanacak. Kurtulmuş, birleşimi açacak ve sunuş konuşması gerçekleştirecek. Genel Kuruldaki birleşim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabıyla devam edecek. Birleşimin kapanmasının ardından Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.

        3

        HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

        28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı öncesinde Meclis'te temizlik, tadilat ve bakım işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda TBMM içerisinde ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi yapıldı. Ayrıca iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantı salonları, milletvekili odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarda periyodik bakım işlemleri tamamlandı. Yıprandığı tespit edilen alanlarda boya ve tadilat işlemlerinin yanı sıra TBMM içi yollar da yenilendi. Diğer taraftan açılış töreni öncesinde genel kurul salonu, şeref holü, kulis koridorları, Atatürk Anıtı, 15 Temmuz Anıtı, koridorlar ve camlar detaylı bir şekilde temizlendi.

        4

        TBMM'DE 5G DÖNEMİ

        TBMMde 28. dönem 4. Yasama Yılında milletvekilleri ve Meclis personeli Türkiyenin dijitalleşme yolculuğunda büyük önem taşıyan 5G teknolojisini kullanacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından işletmecilere ve üreticilere 5G teknolojisine yönelik test-deneme izinlerinin verilmesinin ardından hız kazanan çalışmalar kapsamında TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu üstüne 5G baz istasyonu kuruldu.

