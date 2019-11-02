Hızlı trende yer alan 15 Temmuz'la ilgili bir afiş sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu afişin taslak halinin basıldığını gösteren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçildi. Habertürk'ün ulaştığı TCDD kaynakları, talimatın verildiğini söz konusu afişlerin toplatılacağını bildirdi.

— Emine Civanoglu (@Gecegelini) November 1, 2019

Twitter'da gündem olan 15 Temmuz afişinde "Demokrasi zaferi" başlığı ve görselin altında "Lorem ipsum" metni yer alıyordu. Lorem ipsum, grafik ve sayfa tasarlarken metnin konulacağı yerde nasıl duracağını göstermek için kullanılan evrensel bir test yazısını ifade ediyor.