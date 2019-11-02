Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

TCDD 'lorem ipsum' yazılı afişleri toplatıyor

HABERTURK.COM

15 Temmuz için hazırlanan afişlerin taslak halinin hızlı trenlere asıldığının anlaşılması üzerine TCDD harekete geçti. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre sosyal medyada da gündem olan 'Lorem ipsum' yazılı afişler toplatılıyor

lorem ipsum

Hızlı trende yer alan 15 Temmuz'la ilgili bir afiş sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu afişin taslak halinin basıldığını gösteren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçildi. Habertürk'ün ulaştığı TCDD kaynakları, talimatın verildiğini söz konusu afişlerin toplatılacağını bildirdi.

Twitter'da gündem olan 15 Temmuz afişinde "Demokrasi zaferi" başlığı ve görselin altında "Lorem ipsum" metni yer alıyordu. Lorem ipsum, grafik ve sayfa tasarlarken metnin konulacağı yerde nasıl duracağını göstermek için kullanılan evrensel bir test yazısını ifade ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ağrı'dan kaçıracaklardı! Bedeli ağır oldu
GÜNDEMAğrı'dan kaçıracaklardı! Bedeli ağır oldu
Son dakika! İstanbul'da ilk gün bilançosu belli oldu - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da ilk gün bilançosu belli oldu
Son dakika... 1 milyon Suriyeli'nin güvenli bölgeye geçeceği sınır kapısında temizlik başladı!
GÜNDEMSınır kapısında temizlik başladı!
AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 290'a düştü
GÜNDEMTBMM'deki yeni sandalye dağılımı
YÖK'ten üniversite programlarındaki isim kargaşasına son verecek düzenleme
GÜNDEMYÖK'ten isim kargaşasına son verecek düzenleme
Son dakika... Kahreden acı! Daha 4 yaşındaydı! Camdan fırlayıp can verdi! - Haberler
GÜNDEMEbrar 4 yaşındaydı! Minik çocuk camdan fırladı!
Son dakika! Vahşet kuyusu! Cesedi böyle bulundu - Haberler
GÜNDEMKayıp değil vahşi cinayet çıktı!
Yargıtay Ceza Genel Kurulu su dolu pet şişeyi silah saymadı
GÜNDEMYargıtay son sözü söyledi: Silah sayılmaz
Son dakika... Van'da büyük operasyon! Tam 85 kilogram eroin! Rexo affetmez! - Haberler
GÜNDEMTam 85 kilogram eroin! Rexo affetmez!
Terk edilen ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kız, devlet korumasına alındı
GÜNDEMTerk edilen çocuklar devlet korumasında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X