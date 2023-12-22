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        Haberler Gündem TCDD peronel başvurularında son gün! İŞKUR TCDD personel alımı başvuru şartları

        TCDD peronel başvurularında son gün! İŞKUR TCDD personel alımı başvuru şartları

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından İŞKUR aracılığıyla 199 personel alımı yapılacak. Başvurularda bugün son güne gelindi. Peki, İŞKUR TCDD personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 11:45 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:45
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        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından İŞKUR aracılığıyla 199 perosnel alımına gidecek. Personel ilanına göre 195 ön lisans mezunu, 4 lisans mezunu işe alınacak. İlanla birlikte başvuru şartları ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte TCDD 199 persoenl alımıyla ilgili detaylar...

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        TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar istenilen belgelerle birlikte 18-22 Aralık 2023 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklar. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.

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        TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

        1) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

        2) 1 Adet Öğrenim Belgesi (Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi)

        3) 1 Adet Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğunu belirtir)

        4) TC Kimlik numarasının yazılı olduğu Adli Sicil Kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, Adli Sicil Kaydı bulunanların Adli Sicil Kaydı ile ilgili Mahkeme Kararı istenecektir.)

        5) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak İş Talep Bilgi Formu

        6) www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde yayınlanacak Başvuru Formu

        7) Tren Makinisti Ehliyeti

        8) KPSS sonuç belgesi

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        TCDD İŞÇİ ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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