TCDD peronel başvurularında son gün! İŞKUR TCDD personel alımı başvuru şartları

1 Şurada Paylaş!









Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından İŞKUR aracılığıyla 199 perosnel alımına gidecek. Personel ilanına göre 195 ön lisans mezunu, 4 lisans mezunu işe alınacak. İlanla birlikte başvuru şartları ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte TCDD 199 persoenl alımıyla ilgili detaylar...