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TCDD seferleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 Sefere başlayan TCDD tren hatları neler?

Geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren hayatın her alanını etkileyen koronavirüs salgını ulaşımı da ciddi oranda etkiledi. Salgının bulaş hızını düşürmek için kısıtlanan TCDD seferleriyle ilgili yeni karar belli oldu. Uzun süredir pandemi nedeniyle seferleri durdurulan TCDD kapsamında bazı tren hatları tekrar ulaşıma başlayacak. TCDD seferleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 Sefere başlayan TCDD tren hatları neler?

TCDD seferleri başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 Sefere başlayan TCDD tren hatları neler?

TCDD internet sitesinde yer alan duyuruya göre Covid-19 salgını sebebiyle uzun süredir sefer yapmayan TCDD trenleri tekrar seferlere başlayacak. Yakın – Orta mesafedeki şehirler arasında korona salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri 20 Mart tarihinden itibaren hizmet vermeye başlıyor. Yolcu talebinin yoğun olduğu Ankara-İstanbul arasında YHT sefer sayısı da 22 Mart’tan itibaren 10’a çıkıyor. Peki, sefere başlayan TCDD tren hatları hangileri?

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bölgesel trenlerde yolcuların güvenle, sağlıkla yolculuk etmeleri amacıyla her türlü tedbir alındı. Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcuların HES kodunu ibraz etmeleri gerekiyor. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek halkımızın hizmetine sunuluyor.

Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçiyor.

20 MART 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK TCDD TREN SEFERLERİ

Kapıkule-Halkalı,

Adapazarı-Pendik,

Ankara-Polatlı,

Zonguldak-Karabük,

Basmane’den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire’ye,

Aydın- Denizli-Söke,

Manisa-Alaşehir,

Eskişehir-Afyonkarahisar,

Eskişehir-Kütahya,

Mersin-Adana,

Mersin-İslahiye,

Mersin-İskenderun,

Sivas-Divriği,

Erzincan-Divriği,

Kars-Akyaka “Batman-Diyarbakır arasında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart’ ta seferlerine başlayacak.

YÜKSEK HIZLI TREN SEFER SAYISI ARTTIRILDI

Ankara-İstanbul-Ankara arasında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22.03.2021 tarihinden itibaren 10‘a çıkarıldı. Ankara’dan saat 12.00, Söğütlüçeşme’den saat 12.20’de hareket edecek yüksek hızlı trenler Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak.

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