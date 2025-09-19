TCMB 2026-2027 enflasyon tahminini açıkladı! Merkez Bankası enflasyon beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu sundu ve 2026-2027 enflasyon tahminini açıkladı. Karahan, "2024 Haziran'dan bu yana enflasyondaki düşüş kesintisiz devam ediyor. Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Merkez Bankası'nın 2026-2027 yıllarına yönelik enflasyon tahminleri nasıl şekillendi? İşte detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026-2027 enflasyon tahminlerini paylaştı. Karahan açıklamalarında, "Kira enflasyonunun gerilemeye devam edeceği öngörülüyor. Enflasyon beklentileri gerileme kaydetti. Enflasyondaki düşüşün kademeli bir şekilde sürmesi bekleniyor" dedi. İşte, TCMB 2026-2027 enflasyon tahminleri ve tüm detaylar...
MERKEZ BANKASI 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu’nu İstanbul Finans Merkezi’ndeki TCMB Yerleşkesi'nde yapılan toplantıyla açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TCBM'nin yıl sonu TÜFE tahminin içeren raporu açıkladı. Karahan 2025 yılı sonu için enflasyonun yüzde 25-29 aralığında gerçekleşeceğini, 2026 yılı sonu için ise yüzde 13-19 aralığında olması öngörüldüğünü açıkladı.
2026 YILI ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 16
Karahan, "Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri Mayıs itibarıyla tekrar başladı. Brüt rezervler 8 Ağustos'ta 174 milyar dolara çıktı. Sıkı para politikası, risk ve oynaklık göstergelerinde iyileşmeye katkı sağladı. Enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 25-29 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yılı sonu için enflasyon yüzde 13-19 aralığında olması öngörülüyor. Önceki raporda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik" dedi.
KİRA ENFLASYONU GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR
Fatih Karahan, "Tüketici enflasyonu yüzde 33,5'e gerileyerek 42 puanlık önemli bir düşüş kaydetti. Enflasyon son 3 ayda üst üste piyasa beklentilerinden düşük gerçekleşti. Temel mal enflasyonundaki yükselme geçici oldu. Ağustos öncü verileri ana eğilimde kademeli yavaşlamanın devamına işaret ediyor. Gıda grubunda zirai dona rağmen enflasyonda yavaşlama görüyoruz. Gıda fiyatlarında iklim koşulları etkili olmaya devam ediyor" dedi.
"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞÜN KADEMELİ BİR ŞEKİLDE SÜRMESİ BEKLENİYOR"
Karahan, "Önümüzdeki iki ayda özel üniversitelerin ücretlerindeki gelişmelerin etkisini takip edeceğiz. Kira enflasyonu öngörülenden daha dirençli bir seyir izliyor. Kira enflasyonunun gerilemeye devam edeceği öngörülüyor. Enflasyon beklentileri gerileme kaydetti. Enflasyondaki düşüşün kademeli bir şekilde sürmesi bekleniyor" dedi.
"2024 HAZİRAN'DAN BU YANA ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"
TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, "Sıkı para politikasının kademeli sonuçlarını kademeli olarak almaya devam ediyoruz. 2024 Haziran'dan bu yana enflasyondaki düşüş kesintisiz devam ediyor. Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. 2025 yılının ilk çeyreğinde özel tüketimin yıllık büyümesi yavaşladı. Özel tüketimin büyümeye katkısı belirgin olarak geriledi. İlk çeyrekte yurt içi talep zayıfladı, dış denge iyileşti. İkinci çeyrekte üretim göstergelerinin büyümesi yavaşladı. Anket bazlı göstergeler sanayide zayıflayan bir görünüme işaret ediyor. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı. İkinci çeyrekte yurt içi talepte ivme kaybı sürdü. Altın hariç perakende satışlar ılımlı seyrini sürdürdü" diye konuştu.