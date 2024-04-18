TCMB Başkanı Karahan'dan dezenflasyon mesajı

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Karahan, "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum yaptı.

Parasal duruşun önemli ölçüde sıkılaştırıldığına işaret edilen sunumda, mart ayında ek sıkılaştırma adımlarının atıldığı kaydedildi.

Karahan'ın sunumunda, Türkiye'nin dezenflasyon patikasına dair, finansal koşulların politika faizi artışlarının ardından sıkılaştığına işaret edildi.

Bireysel kredi büyümesinin yavaşladığı ve mart sonu itibarıyla yüzde 12,4'e düştüğü belirtilen sunumda, TL ticari kredi büyümesi normalleşirken, yabancı para kredi büyümesinin arttığı aktarıldı.

REKLAM TL mevduatların payının arttığı ifade edilen sunumda, getiri eğrisinin de parasal sıkılaşmaya paralel olarak değiştiği kaydedildi. İç talebin normalleşme işaretleriyle birlikte dirençli kalmayı sürdürdüğüne dikkati çekilen sunumda, ithalattaki düşüşle dış ticaret dengesinin iyileştiği vurgulandı. 'DIŞ BORÇ ÇEVİRME ORANI ARTTI' TCMB Başkanı Karahan'ın sunumunda, cari dengenin iyileşmeye devam edeceğinin altı çizilerek, Türkiye'nin ülke risk priminin düştüğü ve ülkenin dış finansmana erişiminin güçlenmesiyle dış borç çevirme oranının arttığı kaydedildi.