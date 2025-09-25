Habertürk
        TCMB Başkanı Karahan'dan sıkı duruş açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan'dan sıkı duruş açıklaması

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 09:40 Güncelleme: 25.09.2025 - 09:40
        TCMB Başkanı'ndan sıkı duruş açıklaması
        Karahan, New York'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye - ABD İş Konseyi ve J.P. Morgan Chase Bankası tarafından ortaklaşa organize edilen 200’ün üzerinde portföy yöneticisi ve yatırımcının katıldığı 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

        "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" ifadelerini kullanan Karahan, Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçevenin bu sürece katkı sağlayacağını belirtti.

        Karahan, Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

        Adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceğini kaydeden Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını vurguladı.

