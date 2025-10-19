Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, bu ay toplantı var mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman duyurulacak, beklenti ne yönde?

        Merkez Bankası faiz kararı toplantı takvimi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi kapsamında yeni karar için toplanıyor. Piyasaların gözü bu ay yapılacak toplantıya çevrilmiş durumda. Faiz oranlarında izlenecek yön, enflasyonla mücadeleden döviz kurlarına kadar ekonominin genel seyrini belirleyecek. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

        Giriş: 19.10.2025 - 17:09 Güncelleme: 19.10.2025 - 17:09
        1

        Ekonomi çevrelerinin merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak karar, kredi maliyetlerinden mevduat faizlerine kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterecek. Gözler, enflasyon ve küresel gelişmeler ışığında Merkez Bankası’nın nasıl bir adım atacağında. İşte merak edilenler...

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantısı 23 Ekim Perşembe günü yapılacak. Toplantının sonuçları ve faiz oranı ile ilgili karar ise saat 14.00'te duyurulacak.

        3

        MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesini öngörüyor.

        4

        2025 yılı toplantı tarihleri

        23 Ekim 2025

        11 Aralık 2025

        5

        2026 yılının ilk toplantıları ise:

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

