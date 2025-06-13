TCMB ile Çin Merkez Bankası, ikili para takası anlaşmasını yeniledi

TCMB'den yapılan açıklamada swap anlaşmasının, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 189 milyar Türk lirası veya 35 milyar Çin yuanı değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacağı belirtildi.

Geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşma, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecek.

Anlaşmanın, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşıdığının belirtildiği açıklamada "Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir" denildi.

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