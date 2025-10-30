Habertürk
        TCMB'nin Sipay kararı geri çekildi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bazı faaliyet izinleri geçici olarak durdurulan elektronik para ve ödeme hizmeti kuruluşu Sipay hakkındaki karar kaldırıldı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte Sipay, faaliyetlerine devam edebilecek

        Giriş: 30.10.2025 - 19:39 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:39
        TCMB'nin Sipay kararı geri çekildi
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni durdurulan Sipay hakkındaki karar kaldırıldı.

        Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla Sipay, faaliyetlerine daha önceki gibi devam edebilecek.

        Önceki gün TCMB tarafından alınan kararın ardından Sipay sitesinde şu açıklama yapılmıştı:

        "Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin TCMB tarafından alınan karar uyarınca 6493 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetine ilişkin faaliyet izni geçici olarak durdurulmuştur. Aynı karar uyarınca (a),(ç),(e),(f),(g) lisanslarımız kapsamındaki faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu süreçte, tüm işlemleriniz ve paranız güvence altındadır."

        Kararın geri çekilmesinin ardından Sipay'in tüm faaliyet izinleri yeniden geçerli hale geldi.

