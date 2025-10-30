TCMB'nin Sipay kararı geri çekildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni durdurulan Sipay hakkındaki karar kaldırıldı.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla Sipay, faaliyetlerine daha önceki gibi devam edebilecek.

Önceki gün TCMB tarafından alınan kararın ardından Sipay sitesinde şu açıklama yapılmıştı:

"Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin TCMB tarafından alınan karar uyarınca 6493 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetine ilişkin faaliyet izni geçici olarak durdurulmuştur. Aynı karar uyarınca (a),(ç),(e),(f),(g) lisanslarımız kapsamındaki faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu süreçte, tüm işlemleriniz ve paranız güvence altındadır."

Kararın geri çekilmesinin ardından Sipay'in tüm faaliyet izinleri yeniden geçerli hale geldi.