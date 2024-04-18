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        Haberler Ekonomi Para TeamSec Suudi Arabistan ve İngiltere'ye açılacak - Para Haberleri

        TeamSec Suudi Arabistan ve İngiltere'ye açılacak

        Menkul kıymetleştirme fintek ve regtech şirketi TeamSec, KPMG Türkiye ve FINTR güç birliğiyle hayata geçirilen 'Dijital Finansın Öncüleri' ödül programında 'The Innovative Fintech' ödülünün sahibi oldu. TeamSec Kurucusu ve CEO'su Esad Erkam Köroğlu "Geliştireceğimiz yeni çözümlerle ve iş birlikleriyle fintek sektöründe hızlı büyümemizi sürdüreceğiz. 2024 yılında işlem hacmimizi 2023 yılına kıyasla 4 kat artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca yurt dışı açılımımıza Dubai'nin ardından Suudi Arabistan ve İngiltere ile devam etmeyi planlıyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:34
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        Suudi Arabistan ve İngiltere'ye açılacak
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        KPMG Türkiye ile Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği (FINTR) güç birliğiyle düzenlenen ‘KPMG & FINTR - Dijital Finansın Öncüleri’ ödülleri sahiplerini buldu. 2022 yılının Kasım ayında faaliyetlerine başlayan Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun ilk ve tek yapay zekâ destekli ve bulut tabanlı menkul kıymetleştirme fintek ve regtech şirketi TeamSec, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ödül programında ‘The Innovative Fintech - Yenilikçi Fintek’ ödülünü almaya hak kazandı.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TeamSec Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, “Henüz ilk yılını tamamlayan bir fintek kuruluşu olarak başarımızın ödüllerle taçlandırılması bizler için çok büyük bir gurur ve onur. Geçtiğimiz yıl Digital Money / Fintech Awards’23’te ‘Yılın En Yenilikçi Şirketleri’ arasında yer almamızın ardından şimdi de KPMG Türkiye ve FINTR iş birliğiyle düzenlenen ödül programında ‘The Innovative Fintech’ ödülünün sahibi olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu ödülleri almamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, genç ve dinamik ekibimizin özverili çalışmaları sayesinde önümüzdeki dönemde başarılarımızı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

        Geliştirdikleri teknolojiyle menkul kıymetleştirme alanında çığır açtıklarına vurgu yapan Köroğlu, TeamSec’in çalışmalarına ve hedeflerine dair ise şu açıklamalarda bulundu: “Menkul kıymetleştirme bir yandan borç verenin yükümlülüklerini azaltıp daha fazla finansman sağlamasının önünü açarken diğer yandan yatırımcıların bu işlemden kâr elde etmesine zemin hazırlıyor. Bizler tam da bu noktada hem sermaye piyasalarında yeni ürünler geliştirerek derinleşme hem de likit olmayan varlıkların (alacaklar) nakde dönüşmesini sağlıyoruz. TeamSec olarak şirketlere herhangi bir maliyet oluşturmaksızın günler içinde menkul kıymetleştirme süreçlerini tamamlayabilecekleri bir çözüm paketi sunuyoruz. Finansal kuruluşlar için kredi seküritizasyonu, şirketler için TL faturalı alacak seküritizasyonu çözümlerimiz mevcutken, şimdi de şirketlere sunduğumuz Türk Lirası fatura alacağı seküritizasyonu hizmetimizi daha da ileriye taşıyoruz. İhracatçı firmalar için kısa süre içerisinde yabancı para ticaret finansmanı platformunu hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

        2023 yılında 6 milyar TL’nin üzerinde menkul kıymetleştirmeye imza atarken, mart ayı sonu itibariyle bu tutarı 8 milyar TL’nin üzerine taşıdıklarına işaret eden Köroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Geliştireceğimiz yeni çözümlerle ve iş birlikleriyle fintek sektöründe hızlı büyümemizi sürdüreceğiz. 2024 yılında işlem hacmimizi 2023 yılına kıyasla 4 kat artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca yurt dışı açılımımıza Dubai’nin ardından Suudi Arabistan ve İngiltere ile devam etmeyi planlıyoruz.”

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