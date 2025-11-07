TEB sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yeniledi

TEB, uluslararası yatırımcıların yüksek talep gösterdiği sendikasyon kredisini 350 milyon ABD doları karşılığı bir tutarla, 1 yıl vadeli dilimini yüzde 106 oranında yeniledi. 367 gün vadeli kredinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti ABD doları ve avro kısımlar için sırasıyla, SOFR+%1,50 ve Euribor+%1,25 olarak gerçekleşti. Sendikasyon kredisinin sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü BNP Paribas ve Standard Chartered Bank, ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank ve Emirates NBD üstlendi.

TEB, Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı kapsamında yer alan projeleri finanse edeceği Sürdürülebilirlik Sendikasyon Kredisi'ni ilk kez hayata geçirdi. Bu kapsamda sağlanan kaynaklar dış ticaretin finansmanını da içerecek şekilde çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir projelerin finansmanı ve refinansmanı için kullanılacak. Söz konusu çerçeve doküman, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş, enerji verimliliği, okyanusların korunması, biyoçeşitliliğin sürdürülmesi, kapsayıcı ekonomik büyüme ve eğitimde eşitlik gibi alanlarda somut katkılar sağlamayı hedefliyor.