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        Haberler Dünya Avrupa Tecavüzle suçlanmıştı! Norveç Veliaht Prensesin oğlu serbest | Dış Haberler

        Tecavüzle suçlanmıştı! Norveç Veliaht Prensesin oğlu serbest

        Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in tecavüz suçlamasıyla 18 Kasım'da gözaltına alınan oğlu Marius Borg Hoiby'nin serbest bırakıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 19:07 Güncelleme: 28.11.2024 - 19:07
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        Norveç Veliaht Prensesin oğlu serbest
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        Norveç'te yayın yapan NRK radyosunun haberine göre, Oslo polisinin açıklamasında Hoiby'nin daha fazla gözaltında tutulmasını istemeyecekleri çünkü önemli kanıtların ortadan kaldırılacağına dair bir işaretin bulunmadığı duyuruldu.

        Hoiby'nin avukatı Oyvind Bratlien, yaptığı açıklamada, müvekkilinin hiç gözaltına alınmamasının gerektiğini savunarak, dün akşam salıverildiğini doğruladı.

        Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit

        Marius Borg Hoiby, "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunduğu" iddiasıyla 18 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

        Emniyet yetkilileri, hakkındaki ikinci tecavüz suçlaması nedeniyle Hoiby’nin gözaltı süresinin iki haftaya çıkarılması amacıyla talepte bulunmuştu.

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        Norveç’te bu tür cinsel saldırı suçları için en fazla 10 yıl hapis cezası veriliyor.

        Hoiby'nin daha önce de sürücü belgesiz araç kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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