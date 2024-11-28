Tecavüzle suçlanmıştı! Norveç Veliaht Prensesin oğlu serbest

Norveç'te yayın yapan NRK radyosunun haberine göre, Oslo polisinin açıklamasında Hoiby'nin daha fazla gözaltında tutulmasını istemeyecekleri çünkü önemli kanıtların ortadan kaldırılacağına dair bir işaretin bulunmadığı duyuruldu.

Hoiby'nin avukatı Oyvind Bratlien, yaptığı açıklamada, müvekkilinin hiç gözaltına alınmamasının gerektiğini savunarak, dün akşam salıverildiğini doğruladı.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit Marius Borg Hoiby, "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunduğu" iddiasıyla 18 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Emniyet yetkilileri, hakkındaki ikinci tecavüz suçlaması nedeniyle Hoiby’nin gözaltı süresinin iki haftaya çıkarılması amacıyla talepte bulunmuştu.