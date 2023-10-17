Tedavisi yok: Bu ölümcül hastalığa dikkat! Belirtisi varsa hemen doktora başvurun!

ALS, nadir görülen bir hastalıktır. Dünyada her yıl yaklaşık 100.000 kişide ALS görülür. ALS'nin her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen, genellikle 40 ila 70 yaşları arasında teşhis edilir.

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ALS TEDAVİSİ VAR MI?

ALS'nin tedavisi yoktur. Ancak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olan bazı ilaçlar ve tedaviler mevcuttur. ALS, hastalar ve aileleri için zor bir hastalıktır. Ancak, hastalıkla yaşamanın yollarını öğrenmek ve destek almak mümkündür.