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Tefe Tüfe kira artış oranı, zammı ne kadar olacak? Ocak 2020

Tefe Tüfe oranına göre kira artış oranı ne kadar oldu? Sorusu hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan Tüfe oranlarına göre kira artış oranı belirlenecek. Ocak 2020 kira artış oranı belli olmuş olacak.

kira artış oranı

2020’nin ocak ayında kira sözleşemesi yenilecek olan ev sahipleri, kiracılarına en fazla ne kadar zam yapabilir? Ocak kira artış oranı belli oldu mu? Soruları merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı açıklanacak. Bunla beraber kira artış oranı beli olacak.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık 2019’a ait enflasyon ise yarın yani 3 Ocak cuma günü açıklanacak.

KİRAYA ZAM YAPARKEN DİKKAT!

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır. 

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan dava açma hakkı vardır.

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