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        Haberler Gündem İnanç Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?

        Teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?

        Teheccüd namazı, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan gecenin son bölümlerinde kılınan nafile bir ibadettir. Bu namaz, genellikle gece yarısından sonra, özellikle de imsak vaktinden önceki süreçte kılınır. Müslümanlar tarafından en az iki, en fazla on iki rekât olarak kılınması mümkündür ve rekâtlar çift sayıda olmalıdır. Teheccüd namazının kılınış amacı, kişinin Allah ile olan manevi bağını güçlendirmek ve geceleyin yapılan dua ve ibadetin faziletinden faydalanmaktır. Peki, teheccüd namazı nasıl kılınır? Teheccüd namazı ne zaman kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 21:23 Güncelleme: 04.03.2024 - 21:23
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        Teheccüd namazı nasıl kılınır?
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        Teheccüd namazı, İslami geleneğin en kıymetli ibadetlerinden biri olarak kabul edilir ve gece vakitlerinde, özellikle de gecenin son üçte birlik kısmında eda edilir. İdeal olarak, bu namaz yatsı namazının ardından bir miktar uyuduktan sonra kılınır ve iki rekâttan başlayıp, on iki rekâta kadar çift rekât üzerinden artırılabilir. Teheccüd namazı kılınırken, niyet edildikten sonra ikişer rekât şeklinde namaz kılınır ve her rekâtta Fatiha Suresi'nden sonra bir sure okunur. Namazın son rekâtında oturulduğunda Ettehiyyatu, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunarak namaz tamamlanır.

        Teheccüd Namazı Nedir?

        Teheccüd namazı, yatsı namazı kılındıktan sonra kılınır. Ancak yatsı namazından sonra bir müddet uyumak gerekir. Teheccüd namazı, yatsı namazından sonra gelen uykudan kalkılıp kılınan bir namazdır. Teheccüd namazının faziletleri ise oldukça geniştir. Hz. Muhammed'e göre farz namazların ardından gelen en faziletli namaz teheccüd namazıdır.

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        Teheccüd Namazı Kaç Rekat?

        Teheccüd namazı 2 rekattan başlayıp 12 rekata kadar çıkabilmektedir. Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir.

        Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?

        Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir.

        • Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir.
        • Bu durumda iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selam verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 468-469).
        • İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez.
        • Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda “tahiyyat”tan sonra “Allahümme salli” ve “Allahümme barik” okunur.
        • Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce “Sübhâneke” okunur, sonra “Eûzü besmele” çekilir ve Fâtiha suresi okunur.

        Teheccüd Namazı Ne Zaman Kılınır?

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        Bazı rivayetlerde, Peygamberin (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 182).

        Teheccüd Namazının Faziletleri Nelerdir?

        Sahih hadislere göre farz namazlardan sonra en faziletli namaz teheccüt namazıdır. Gece namazı da denilen bu namazın faziletlerini anlatan birçok hadis vardır. Bir hadiste gece namaz için kalkan ve ailesini de kaldırıp birlikte teheccüt namazı kılanların isimlerinin Allah'ı çok zikreden kadınlar ve Allah'ı çok zikreden erkekler arasına yazılacağı bildirilmiştir.

        Başka hadislerde de teheccüd namazı için gece kalkmak tavsiye edilmiş, bu namazı kılanların Allah-u Teala'ya yakınlaşacağı, salih kullardan sayılacağı, günahlarının Allah'ın izniyle örtüleceği, günahlardan korunacağı müjdelenmiştir.

        Teheccüd namazını sürekli kılanların kötülük ve günahlarının Allah tarafından örtüldüğü ve bu namazın insanları kötülüklerden alıkoyduğu da bildirilmiştir.

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