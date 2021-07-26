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Haberler Gündem 3. Sayfa Tehlike saçan dere! Çok sayıda hayvan öldü - Haberler
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Sultangazi'de tehlike saçan dere! Çok sayıda hayvan öldü

Sultangazi'de korkutan bir olay meydana geldi. İlçede, taş ocakları bölgesine akan dere suyunun kirli olması nedeniyle, sudan içen hayvanların öldüğü iddia edildi

Tehlike saçan dere! Çok sayıda hayvan öldü - Haberler
Tehlike saçan dere! Çok sayıda hayvan öldü
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HABERTURK.COM / DHA

Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nden geçen dereye iddiaya göre, çevredeki fabrikalardan atık karıştı. Çevre sakinleri, kirli sudan içen hayvanlarının öldüğünü öne sürdü. Burada yaşayanlar, suyla oynayan çocuklarının yüzünde yaraların da çıktığını belirtti.

"BENİM 15 CİVCİV VE 6 TAVUĞUM ÖLDÜ"

DHA'da yer alan habere göre, gecekondu sakini Gülseher Çelik, "40 senedir buradayım. Bu suyla hayvanları besliyordum, içiyorum ama bu sene tavuklarım telef oldu, civcivler telef oldu. Çocukların yüzünde hep yara çıktı. Buraya bir çare bulun. Bu su yukardan geliyor orada bir fabrika var o su bırakıyor. Artık ondan mı değil mi bilmiyorum. Eskiden çok temiz berrak bir suydu. Benim 15 civciv 6 tane de tavuk öldü. Köpek hasta aynı zamanda. Çok gezdim, muhtara gittim ama bir çare bulamadık." dedi.

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