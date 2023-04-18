Tek yumurta ikizlerinden biri kanser hastası ama belirtiler ikisinde de aynı!

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HABERTURK.COM

İki tek yumurta ikizinin her ikisi de aynı kanser semptomlarından muzdarip ancak sadece biri gerçekten hastalığa sahip.

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, Edinburg'da yaşayan Sophie Walker'a 2017 yılında, henüz 10 yaşındayken bir tür böbrek kanseri olan Wilms tümörü teşhisi konuldu. O tarihten bu yana geçen altı yıl içinde Sophie'nin hastalığı üç kez hafifledi ancak aralık ayında hastalığı nüksetti.

Bu süre zarfında, 16 yaşındaki ikiz kardeşi Megan da mide ve sırt ağrısı, solgunluk ve kilo kaybı dahil olmak üzere kardeşi Sophie'nin yaşadığı semptomların çoğunu yaşadı.

Megan'a tepeden tırnağa MR taraması yapıldı; ancak sonuç tamamen temiz çıktı. Doktorları bu durumu 'ikiz olayı' olarak adlandırdı.

10 çocuk annesi Rebecca Walker, "Sophie'ye ilk teşhis konulduğunda Megan'da da tüm belirtiler vardı. İnsanlar her zaman ne kadar hasta göründüğü konusunda yorum yapıyorlardı, kız kardeşinden bile daha solgundu. Ona her türlü test yapıldı ve kesinlikle hiçbir sorununun olmadığı ortaya çıktı. Bu çok tuhaftı" dedi.

Wilms tümörü çocuklarda görülen ve çoğunlukla beş yaşın altındakileri etkileyen bir tür böbrek kanseri. Adını, ilk keşfeden Dr. Max Wilms'ten aldı ve İngiltere'de her yıl yaklaşık 90 çocuğa Wilms tümörü teşhisi konuluyor. ABD'de ise yılda 500 ila 600 vaka görülüyor.

Sophie'ye 25 Ekim 2017'de mide krampları yaşadıktan sonra teşhis konuldu. Dört hafta kemoterapi gördü, ardından da tümörün çıkartılması için ameliyat edildi. 27 haftalık ek bir kemoterapinin ardından Sophie Nisan 2018'de remisyona (hastalık bulgularında iyileşmeyi ifade eden bir kavram) girdi. Ancak Ocak 2020'de rutin bir MR, omurgasında endişe verici bir şey olduğunu gösterdi.

Bir doktorun anne Walker'a Sophie'nin ilk biyopsisinin ardından ilk tümöre yerleştirilen iğnenin yerinden çıktığı ve kanser hücrelerini yaydığını söylediği belirtildi. Covid pandemisi, ameliyat ve üç haftalık radyoterapi gibi daha ileri tedavileri geciktirdi ancak Sophie Ocak 2021'de tekrar remisyona girdi. Aynı yılın aralık ayında nüksetti ve mayıs 2022'ye kadar kemoterapi gördü.

Kasım ayında Sophie üçüncü kez remisyona girdi; ancak sadece bir ay sonra yapılan bir kontrolün ardından doktorlar sonuçlarının iyi olmadığını söyledi.

Anne Walker, şunları söyledi: "Doktorun tek söyleyebildiği sonuçların iyi olmadığı oldu. Sophie onun yüzündeki ifadeyi gördü ve altı yıl sonra ilk kez yıkıldı. Bana onu alıp götürmem ve yeterince iyi durumdayken anılar biriktirmem söylendi. Ardından omurgasındaki tümörün, doktorlar, onkologlar, çocuk cerrahları ve plastik cerrahlardan oluşan bir ekip tarafından ameliyat edilebileceğini söyledi.

Bu 'küçük umuda' rağmen Sophie hala sağlık kaygısı ve depresyonla derinden mücadele ediyor ve Megan da aynı şekilde hissediyor."

Anne Walker, Megan'ın ikizini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Walker ailesi şu anda, teyit edilecek bir tarihte İskoçya'da ameliyat olduktan sonra New York'ta proton tedavisi için fon toplamak üzere GoFundMe üzerinden bir kampanya yürütüyor.

GoFundMe şu ana kadar 21,526 Sterlin topladı.

Haberin görselleri Rebecca Walker'ın sosyal medya hesabından ve GoFundMe'den alınmıştır.