"BENİ DOLABA İTİP YUMRUKLADILAR"

Kırılan dişleri sebebiyle psikolojik olarak etkilendiğini ve görüntüsü yüzünden okula dahi maskesiz gidemediğini ifade eden Rabia Altun, "Markete borcu olan birinin adını bir arkadaşıma sordum. Ondan sonra sevgilisi bana bir sürü mesaj attı, tehdit etti. Sonra dükkanı 10 kişi bastılar, üzerime yürüdüler. Kardeşinin ismini mesajlarda geçirdiğim için kıskanıyormuş bu yüzden üstüme yürüdü. 'İsmini bir daha geçirmeyeceksin' dedi, tehdit ve küfürler etti. Ben önce bunları takmadım 'üsluplu konuş' dedim ama devam etti tavrına. Ben da abimi aradım, hiç muhatap olmadım ama daha çok sinirlendi. Ben de en sonunda kasadan çıktım ve dükkandan dışarıya çıkardım. Kameranın gözükmeyen kısmında tekrar itildim ve şiddet gördüm. Ondan sonra benim abimin arkadaşı dışarıdan geldi. 3-4 kişiyle beraber çıkarmaya çalıştılar. Ben kapının girişindeyken bir kişi beni dolaba ittirip beni yumruklamaya başladı. Dolaba kafamı çarptım, dişlerim kırıldı. Ben de o esnada çığlık atmaya başladım. Bu arada çok konuşamıyorum ve ondan sonra hala üstüme yürümeye devam ettiler" dedi.

"ARTIK AYNADA KENDİME BAKAMIYORUM"

Korkudan çalışmaya gidemediğini ve saldırganların 1 gün dahi ceza almadan serbest bırakıldığını ifade eden Altun, "Her şey kamera kayıtlarında var ama buna rağmen serbest kaldılar. Denetimli serbestlik verdiler. Olan benim dişlerime oldu. Mağdurum gerçekten. Üst dişlerimde de baskı gördü onda daha ne olduğunu da bilmiyorum. Maske takmamın sebebi rahatsız oluyorum. İnsanların o şekilde bakmasını istemiyorum dışarıya bile çıkamıyorum utanıyorum. Dün kolumda da morlukları vardı. Bunları yeni fark ettim. Günlerdir markete de gitmiyorum ve gitmeyeceğim çünkü korkuyorum ve psikolojim bozuldu. Artık aynada kendime bakamıyorum. Çok rahatsız oluyorum ve üzülüyorum. Dişlerimi çok seviyordum ve böyle kaybedince yokluğunu hissediyorum en azından keşke bir gün bile olsa gözaltına alınsalardı onu bile yatmadılar. Sadece savcı karşısına çıkıp denetimli serbestlik aldılar, adalet istiyorum" diye konuştu.