Tekerlekli sandalye çaldılar! O anlar kamerada Kayseri'de bir iş yerinin önünden 2 adet tekerlekli sandalye hırsızlığı yapan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Tekerlekli sandalye hırsızlığı ile şüphelilerden birinin sandalyeye binip diğerinin iterek yürüttüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.01.2025 - 02:40 Güncelleme: 06.01.2025 - 02:40 facebook

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