Af yasası son durum ne oldu?

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde İlçe Jandarma ekipleri tarafından insan ticaretinin önlenmesine yönelik Alaybey Mahallesi mevkiinde yapılan ‘Şok’ uygulamasında 2 hafif ticari araç ile 2 panelvan minibüs durduruldu.

Yapılan aramada yurt dışına çıkmayı planlayan 55 kaçak göçmen ile şüpheli 10 organizatör yakalanarak ekipler tarafından karakola götürüldü. İfadelerinin ardından 10 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Kaçak göçmenlerin ise İl Göç İdaresi’ne teslim edilmesi bekleniyor.