Tekirdağ'da araçlar suya gömüldü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaMAHSUR KALDILAR! Son dakika: Tekirdağ'da araçlar suya gömüldü! - Haberler
ABONE OL

Tekirdağ Çorlu'da sağanak; Suyla kaplı sokaklarda araçlar mahsur kaldı

Tekirdağ'ı şiddetli sağanak vurdu. Kentin Çorlu ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Metrekareye 47 kilogram yağış düşen ilçede, bazı araçlar suyla kaplanan sokaklarda mahsur kaldı

MAHSUR KALDILAR! Son dakika: Tekirdağ'da araçlar suya gömüldü! - Haberler
Tekirdağ'da araçlar suya gömüldü!
0:00 / 0:00
DHA

Çorlu'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu ilçede sağanak yağışla birlikte rögarlar taştı, Bülent Ecevit Bulvarı, Harriyet Mahallesi Çamlıbel Caddesi, Şeyhsinan Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

DHA'nın haberine göre, Şeyhsinan Mahallesi'nin suyla dolan Kızılcık Sokak üzerinde bazı araçlar mahsur kaldı. Bazı bölgelerde ise su baskınları yaşanırken, Alipaşa Mahallesi'nde apartman girişinde mahsur kalan bir kadın sırtta taşınarak kurtarıldı.

Çorlu Belediye Başkan Vekili Mert Yılmaz, 1 saatte metrekareye 47 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Dört noktada sıkıntı vardı. Şuan için su tahliye çalışmalarımız sürüyor" dedi.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ağrı'da AK Parti ilçe başkanlığına saldırı girişimi - Haberler
GÜNDEMAğrı'da AK Parti ilçe başkanlığına saldırı girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü ...
AÖL sınav tarihleri 2021: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları online mı olacak?
GÜNDEMAçık Lise üçüncü dönem sınav tarihleri
Hürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı - Haberler
GÜNDEMHürmüz Diril soruşturmasında 3 gözaltı
e-Okul dijital karne alma: E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME! E okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş 2021
GÜNDEMe-Okul karne notu sorgulama
Kurban Bayramı tarihi 2021: Bayrama kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında?
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman?
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu 2021 online mı olacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri
GÜNDEMAÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri
Korona dördüncü dalga gelecek mi? Prof. Dr. Uğur Şahin'den flaş açıklama!
GÜNDEMUyarı var! Dördüncü dalga mı gelecek?
EYVAH EYVAH... Son dakika: 3.9'da bile hasar gördü! İstanbul deprem haberleri
GÜNDEM3.9'da bile hasar gördüler!
Otobüsün gittiğini görünce hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMOtobüsün gittiğini görünce hayatını kaybetti