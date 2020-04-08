AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulunca, koronavirüs salgınını engelleyerek vatandaşların hayatını korumaya yönelik, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların talimatları doğrultusunda yeni kararlar alındı.

Buna göre seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.

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