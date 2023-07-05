Alınan bilgiye göre, M.E. yönetimindeki hafif ticari araç, Danişment Mahallesi'nde B.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler M.E. ve B.K. ile araçlarda bulunan F.K, Ü.K, H.K, E.S.K. ve E.K. yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralılar sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.