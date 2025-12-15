Habertürk
        Tekirdağ haberleri: Ehliyetsiz kaldı, neşesini kaybetmedi

        Ehliyetsiz kaldı, neşesini kaybetmedi

        Tekirdağ'da süresi geçmiş ehliyetle direksiyon başına geçen otomobil sürücüsü trafik kontrolüne takıldı. Direksiyondan men edilerek araçsız kalan sürücü ve arkadaşlarının neşesini hiç bozmaması dikkat çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:25
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde süresi geçmiş ehliyetle direksiyon başına geçen otomobil sürücüsü trafik kontrolüne takıldı. Direksiyondan men edilerek araçsız kalan sürücü ve arkadaşlarının neşesini hiç bozmaması dikkat çekti.

        İHA'daki habere göre; Tekirdağ'da Çorlu Bölge Trafik ekipleri, gece saatlerinde Çorlu çevre yolunda yaptığı denetimlerde kurallara uymayan sürücülere taviz vermedi. Denetimler vatandaşlardan tam not aldı.

        EHİYETSİZ SÜRÜCÜ DENETİME TAKILDI

        İstanbul’dan Edirne’ye yola çıkan bir otomobil sürüsünün ehliyetinin süresi geçtiği belirlendi. Sürücü Bilal A., araçtan men edildi. Otomobil de çekiciye konularak, otoparka bırakıldı.

        "SÜRÜCÜ BELGESİ DE GİTTİ, ARABA DA GİTTİ"

        2 yıl tanınan süre içinde herhangi bir işlem yapmadığı için kendisini eleştiren sürücü Bilal A., "Silivri’ye gezmeye diye gitmiştik, sonra Edirne’ye doğru yola çıktık. Polis ekipleri Çorlu girişinde durdurdu. Yani süresi geçmiş ehliyetle direksiyona geçemeyeceğimi biliyordum. Devlet bize 2 yıl süre vermişti. Biz o sürede değiştirmedik ve böyle de sonuçlarına katlanıyoruz. Şimdi sürücü belgesi de gitti, altımızdan araba da gitti ve yaya kaldık. Çağırdığımız taksiye binip yola çıkacağız." diye konuştu.

        "BEN DE SENİ HABER YAPACAĞIM"

        Kameraya el sallayan sürücü Bilal A.’nın, çağırdığı taksi ile yola çıkarken muhabire de, "Bak sen arabaların yanında çok geziyorsun, ben de seni haber yapacağım." demesi gülümsetti.

        #Tekirdağ
