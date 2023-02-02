Hırsızlık şüphelileri, 800 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı: 13 tutuklama

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelileri, 500 güvenlik kamerasından 800 saatlik görüntü izleyerek yakaladı. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 13´ü tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 20 günde artan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Kurulan 7 kişilik özel ekip, şüphelilerin girdikleri ev ve iş yerlerindeki ve çevredeki 500 güvenlik kamerasından 800 saatlik görüntü izledi. Görüntülerden olaylara karışan 25 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hırsızlık suçundan kayıtları bulunan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13´ü tutuklandı, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-02-02 12:38:42



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