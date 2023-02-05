Tekirdağ'da kar yağışı

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Saray ilçesi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının etkisi altına girdi; yollar, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün, Marmara Bölgesi için soğuk hava kar yağışı uyarısının ardından Tekirdağ´ın Saray ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Kar yağışı ilçede aralıklarla etkili olurken, karayolları ve belediye ekipleri de yollarda sorun yaşanmaması için önlemlerini artırdı. (DHA),DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Şenol AKSOY
2023-02-05 12:55:54
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