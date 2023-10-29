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        Trakya'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusu(2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 18:47 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:50
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        Trakya'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl coşkusu(2)
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        TEKIRDAG'DAKORTEJOLUŞTURULDU

        Tekirdağ'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında akşam saatlerinde binlerce vatandaşın katıldığı kortej gerçekleştirildi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ın da bulunduğu korteje katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla  Süleymanpaşa ilçesinin Köprübaşı mevkisinde toplanıp, valilik önüne kadar  yürüdü. Kortejde mavi bereli askerler de Atatürk'ün büyük bir posterini ve Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe katılanlara yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

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