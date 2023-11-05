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        Festivalde cins tavuklar 15 bin liraya, güvercinler ise 150 bin liraya kadar alıcı buldu

         TEKİRDAĞ'ınÇorluilçesinde düzenlenen Evcil Kanatlılar Festivali'nde, 50 liradan 150 bin liraya kadar güvercin, 1000 liradan 15 bin liraya kadar da cins tavukların satışı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:19 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:20
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        Festivalde cins tavuklar 15 bin liraya, güvercinler ise 150 bin liraya kadar alıcı buldu
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         TEKİRDAĞ'ınÇorluilçesinde düzenlenen Evcil Kanatlılar Festivali'nde, 50 liradan 150 bin liraya kadar güvercin, 1000 liradan 15 bin liraya kadar da cins tavukların satışı yapıldı.

        Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği'nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Evcil Kanatlılar Festivali, Kapalı Salı Pazarı'nda yapıldı. Kadın ve çocukların ücretsiz girdiği fuar, ilgi gördü. Festivalde yaklaşık 119 ırkta, 1250 güvercin, 250 süs tavuğu ve horozları ile muhabbet kuşları ile cins köpekler, atmaca ve kartallar yer aldı. Yoğun ilgi gören festivalde, 50 liradan 150 bin liraya kadar güvercin, 1000 liradan 15 bin liraya kadar ise cins tavukların satışı yapıldı. Çorlu Evcil Kanatlılar Derneği Başkanı Necmi Acar, festivalin uluslararası olduğunu belirterek, "Türkiye'nin değişik yerlerinden ve yörelerinden gelen var. Yurt dışından Polonya, Yunanistan, Bulgaristan'dan gelen katılımcılarımız var. Yoğunluk bu sene çok iyi baktığınızda, salondan bu belli. Yarışan 1000'in üzerinde kuş var şu anda. Bugünün şartlarında 50 liradan başlıyor yukarıya doğru kestirmek çok zor. Yani kuşuna göre bedel söz konusu onu da meraklısı ve alıcısı belirliyor. Merak her geçen gün artıyor. Ben 45 senedir kuş besliyorum, bizim gibi orta yaş biraz daha meraklı. Biz istiyoruz ki arkadan gençler gelsin. Festivalimiz iki bölümden oluşuyor. Bir yarış, bir de satış kısmı var" diye konuştu.

        Festivali ilk başladığından beri takip ettiğini belirten Erkan Şahin ise "Bu festival aslında çok farklı bir festival. Ben de 25 yıldır kuş bakıyorum, çok farklı bir tutku bu. Onun için her sene katılım sağlıyorum. Gelen kuşların her biri birbirinden güzel" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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