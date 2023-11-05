Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Çorlu'da apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

         TEKİRDAĞ´ınÇorluilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangın binaya sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 21:30 Güncelleme: 05.11.2023 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorlu'da apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

         TEKİRDAĞ´ınÇorluilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangın binaya sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Yangın, akşam saatlerinde Nusratiye Mahallesi Alipaşa 2´nci Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiği görenler, binada oturanları uyarıp, çıkmaların sağladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm çatıyı saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını panikle izledi. Yangın, binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beşiktaş 12 dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş 12 dakikada yıkıldı!
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Çorlu'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Çorlu'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor
        Tekirdağ'da lodos etkisini sürdürüyor
        Festivalde cins tavuklar 15 bin liraya, güvercinler ise 150 bin liraya kada...
        Festivalde cins tavuklar 15 bin liraya, güvercinler ise 150 bin liraya kada...
        Futbol: Bölgesel Amatör Lig
        Futbol: Bölgesel Amatör Lig
        Tekirdağ'da 20. Evcil Kanatlı Hayvanlar Festivali düzenlendi
        Tekirdağ'da 20. Evcil Kanatlı Hayvanlar Festivali düzenlendi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş