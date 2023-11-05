Çorlu'da apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

TEKİRDAĞ´ınÇorluilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangın binaya sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Nusratiye Mahallesi Alipaşa 2´nci Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiği görenler, binada oturanları uyarıp, çıkmaların sağladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm çatıyı saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada mahalle sakinleri söndürme çalışmalarını panikle izledi. Yangın, binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.