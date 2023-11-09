Denizde erkek cesedi bulundu; kalp krizi şüphesi
TEKİRDAĞ'dadenizyüzeyinde Türen Demircioğlu'nun (78) cesedi bulundu. Demircioğlu'nun kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor.
TEKİRDAĞ'dadenizyüzeyinde Türen Demircioğlu'nun (78) cesedi bulundu. Demircioğlu'nun kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor.
Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi sahilinde gezenler, deniz yüzeyinde hareketsiz birini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, denizdeki kişinin Türen Demircioğlu olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Denizde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Demircioğlu'nun cenazesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatılırken, Demircioğlu kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.