Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI; 1 YARALI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 01:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 01:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI; 1 YARALI  
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ´dakontrolden çıkıp orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü T.A., yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Malkara ilçesi yönüne giden T.A. yönetimindeki 59 AP 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, takla attı. Yol ortasında ters dönen otomobilin sürücüsü T.A. yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı ile bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak, sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı sürücü T.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Kilise saldırısında 25 kişi tutuklandı
        Kilise saldırısında 25 kişi tutuklandı
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Zoom, 150 kişiyi işten çıkaracak
        Zoom, 150 kişiyi işten çıkaracak
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
        Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Nereden nereye...!
        Nereden nereye...!
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?

        Benzer Haberler

        Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı; 1 yaralı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı; 1 yaralı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Balıkçıların beslediği pelikan Osman ile İbo bu sene göç etmedi
        Balıkçıların beslediği pelikan Osman ile İbo bu sene göç etmedi
        TCDD, 7 kişinin öldüğü kazadan 3 ay önce hemzemin geçidin kapatılmasını ist...
        TCDD, 7 kişinin öldüğü kazadan 3 ay önce hemzemin geçidin kapatılmasını ist...
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da dinlenme tesisinde bir kadının çantasını gasbeden 2 şüpheli tut...
        Tekirdağ'da dinlenme tesisinde bir kadının çantasını gasbeden 2 şüpheli tut...