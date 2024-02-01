Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 09:38 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 10 gram bonzai, 5 gram eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda, U.Ç, T.S, E.Y, E.A, A.İ, M.K, C.İ, U.S. ve Y.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Göçmen krizi sürüyor!
        Göçmen krizi sürüyor!
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da dinlenme tesisinde bir kadının çantasını gasbeden 2 şüpheli tut...
        Tekirdağ'da dinlenme tesisinde bir kadının çantasını gasbeden 2 şüpheli tut...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Tekirdağ'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
        Minibüs, bariyere çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Minibüs, bariyere çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Tekirdağ'da, mahalleye huzur operasyonunda 12 gözaltı
        Tekirdağ'da, mahalleye huzur operasyonunda 12 gözaltı
        TEM'de araçlardan hırsızlık yapan 2 şüphelinin 93 suç kaydı çıktı
        TEM'de araçlardan hırsızlık yapan 2 şüphelinin 93 suç kaydı çıktı