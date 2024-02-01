Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 10 gram bonzai, 5 gram eroin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, U.Ç, T.S, E.Y, E.A, A.İ, M.K, C.İ, U.S. ve Y.K. gözaltına alındı.