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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:01 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:03
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Vali Soytürk, Kocaçınar ile bir süre görüştü.

        Kocaçınar, dernek çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        Ziyarette Kocaçınar'a dernek üyeleri de eşlik etti.

        - Hüseyin Uzunlar'a ziyaret

        Emiryakup Mahalle Muhtarı Osman Uysal, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

        Uzunlar ve Uysal görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Uzunlar, Uysal'a ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

        Uysal da Uzunlar'a teşekkür etti.

        - Kaymakam Güler'den ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

        Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen aileleri evlerinde ziyaret etti.

        İhtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Güler, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

        Ailelerin isteklerini not alan Güler, çocuklara da hediyeler verdi.

        Güler'e ziyaretinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlker Demirtaş eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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