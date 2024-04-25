Tekirdağ'ı toz bulutları kapladı

KUZEY Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Tekirdağ'ı toz bulutu kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kuzey Afrika üzerinden toz taşınımı uyarısının ardından Tekirdağ'da toz tabakası etkili oldu. Kentte yoğun şekilde görünen ve etkisini hissettiren toz partikülleri şehrin üzerinde toz bulutu oluşturdu. Yüksek kesimlerden bakıldığında kentte görüş mesafesinin düştüğü ve Marmara Denizi'nin üzerinin de toz tabakası ile kaplandığı görüldü. Tekirdağ’da toz taşınımının yarına kadar etkili olması bekleniyor.