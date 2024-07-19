Bakan Uraloğlu: Siber saldırı söz konusu değil (2)

'BİZLERİÇİN DENİZLERİMİZ MAVİ VATAN'IMIZDIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı'nda (UDEB) incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı Bülent Sönmez, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ile çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Basın açıklaması yapan Uraloğlu, ay başında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını, 2 Temmuz'da ise 3'üncü Türkiye Denizcilik Zirvesi'ni gerçekleştirerek, denizlerine ve denizciliğine kadar önem veren bir ülke olunduğunu bir kez daha gösterdiklerini söyledi. Uraloğlu, "Bizler için denizlerimiz 'Mavi Vatan'ımızdır. Bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa denizlerimizin bir kum tanesi, bir avuç suyu da bizler için aynı anlam ve önemi taşımaktadır. Ülkemiz; dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü elinde tutan ülke olarak Akdeniz Havzası ve Karadeniz Havzası'ndaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır. Bu nedenle, yaklaşık 8 bin 333 kilometre kıyı şeridi uzunluğuyla kara sınırlarının üç katı kadar deniz sınırlarına sahip doğal bir yarımada olan ülkemizin; bu zengin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde daha üst sıralara çıkarmak en büyük hedefimizdir. Sizlerle bir araya geldiğimiz Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığımız da bu hedefimize ulaşmada katettiğimiz en önemli kilometre taşlarından biridir. Hamdolsun bugün denizcilikte öncü ülkeler arasında olan bir Türkiye'den söz ediyoruz. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz denetim ve uygulamalarla Paris Mou'da 2008 yılında beyaz listeye geçtik ve o günden bu yana beyaz listedeyiz. Türk bayrağı dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır. Ülkemiz; 1000 grostondan büyük 2 binden fazla gemisiyle 48,9 milyon dedveyt tona ulaşan deniz ticaret filosu ile dünyada 12'nci sıradadır" dedi.

'YENİ REKORLAR UFUKTA GÖRÜNÜYOR' Tekirdağ, Ambarlı, Kocaeli ve Mersin'de bulunan konteyner limanlarının dünyada ilk 100 limanı arasında olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "2023 yılında 217 limanımızda elleçlenen yük miktarı 521 milyon ton, elleçlenen konteyner miktarı ise 12 milyon 566 bin TEU olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise rekor büyüme rakamlarına ulaşarak 2023 yılındaki bu miktarları geride bırakacağımızı düşünüyoruz. Çünkü daha bu yılın ilk yarısında limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 269 milyon 182 bin 694 tona, elleçlenen konteyner miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 6 milyon 781 bin 483 teu'ya yükseldi. Yeni rekorlar ufakta görünüyor diyoruz" ifadelerini kullandı.

'DENİZLERİMİZİ 7/24 İZLİYORUZ' Bakan Uraloğlu, denizlerin güvenliği ve çevrenin korunması adına atılan her adım, gelecek nesillere daha güvenli bir dünya bırakma yolunda önemli olduğunu belirterek, "Bu amaç doğrultusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; kurduğumuz sistemlerle seyir, can, mal ve çevre emniyetini artırmak için denizlerimizi 7/24 izliyoruz. Denizlerimizi COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemi ve gelişmiş haberleşme sistemleri ile dinliyoruz. Otomatik tanımlama sistemlerimiz ile görüyoruz. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerimiz ile yönetiyoruz. Ana Arama Kurtarma Merkezimizle de dünya denizlerinde acil durumdaki gemilerimizin veya gemi insanlarımızın problem yaşamaları halinde gerekli müdahale ile arama kurtarma sahamızdaki tüm deniz unsurlarının acil durum koordinasyonunu sağlıyoruz. Ayrıca, Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi'miz sadece Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde değil dünyanın her noktasında ülkemiz ve dünya denizciliğine hizmet vermektedir. Komşu ve diğer ülkelerin kurtarma merkezlerinin de anlık irtibat kurabildiği ülkemizdeki tek merkezdir. 2023 yılında merkezimize gelen ihbarlarla da 339 olayda 806 kişiyi kurtarmış olmanın gurur ve mutluluğunu da yaşıyoruz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'DOĞU AKDENİZ GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMİ PROJESİ'Nİ BAŞLATTIK' Mavi vatanda seyir emniyetini, can, mal ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik yatırımları tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, "2007'den bu yana Otomatik Tanımlama Sistemiyle Türkiye kıyılarındaki gemileri anlık olarak izliyoruz. Bu sisteminin, kesintisiz işletiminin sürdürülmesi amacıyla başlattığımız sistem yükseltimi ve güncellemesi projesini de tamamladık ve hizmete aldık. Deniz taşımacılığının çevreye daha duyarlı olması amacıyla uluslararası gelişmeleri de takip etmekteyiz. Gemilerimizi bu kapsamda sıkı denetimlere tabi tutuyoruz. Türk bayraklı gemilerin standartlarını yükseltmek, liman devleti denetimlerine hazır olmalarını ve tutulma yaşamamalarını sağlamak amacıyla gemilerimize 2023 yılı içerisinde toplam 1145 ön denetim yaptık. Kıyılarımızı korumak için limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemileri de titiz bir şekilde denetliyoruz. Ülkemiz limanlarına daha sık gelmeye başlayan düşük standartlı gemileri daha sık periyotlarda, detaylı olarak denetliyoruz. 2023 yılında bu kapsamda uzman denizcilik personelimiz ile 3 bin 339 denetim gerçekleştirdik. Gemilerin seyir emniyetini artırmak üzere, ilerleyen yıllarda Otomatik Tanımlama Sistemi'nin geliştirilmiş bir alternatifi olacak olan Veri Alış-Veriş Sistemi'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına da başlıyoruz. Doğu Akdeniz'de etkinliğimizin artırılması amacıyla KKTC'de kurulacak olan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Projesi'ni de başlattık.

Projemizi 2026 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Projenin tamamlanmasının ardından hem ülkemizin hem de KKTC'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini önemli ölçüde artıracağız" dedi. '4 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ' Bakan Uraloğlu, "Denizlerde mesafe kateden tankerler kadar; fabrikalar, limanlar, tersaneler de deniz kirliliği için büyük riskler taşımaktadır" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Deniz kirliliğin önlenmesi, oluşmasından sonra ivedilikle müdahalesi ve asgari zararla bertaraf edilmesi hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük önem arz etmektedir. Bir araya geldiğimiz Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı'mız bünyesinde bulunan dünyanın sayılı, ülkemizin ise tek Simülatör Merkezi'yle ülkemizde yaşanabilecek deniz kirliliği ve deniz kazaları olaylarıyla etkin müdahaledeki en önemli merkezimizdir.