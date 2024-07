Bakan Uraloğlu: Siber saldırı söz konusu değil (2)

'BİZLERİÇİN DENİZLERİMİZ MAVİ VATAN'IMIZDIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı'nda (UDEB) incelemelerde bulundu. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı Bülent Sönmez, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ile çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Basın açıklaması yapan Uraloğlu, ay başında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını, 2 Temmuz'da ise 3'üncü Türkiye Denizcilik Zirvesi'ni gerçekleştirerek, denizlerine ve denizciliğine kadar önem veren bir ülke olunduğunu bir kez daha gösterdiklerini söyledi. Uraloğlu, "Bizler için denizlerimiz 'Mavi Vatan'ımızdır. Bir karış toprağımız ne ifade ediyorsa denizlerimizin bir kum tanesi, bir avuç suyu da bizler için aynı anlam ve önemi taşımaktadır. Ülkemiz; dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü elinde tutan ülke olarak Akdeniz Havzası ve Karadeniz Havzası'ndaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır. Bu nedenle, yaklaşık 8 bin 333 kilometre kıyı şeridi uzunluğuyla kara sınırlarının üç katı kadar deniz sınırlarına sahip doğal bir yarımada olan ülkemizin; bu zengin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde daha üst sıralara çıkarmak en büyük hedefimizdir. Sizlerle bir araya geldiğimiz Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığımız da bu hedefimize ulaşmada katettiğimiz en önemli kilometre taşlarından biridir. Hamdolsun bugün denizcilikte öncü ülkeler arasında olan bir Türkiye'den söz ediyoruz. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz denetim ve uygulamalarla Paris Mou'da 2008 yılında beyaz listeye geçtik ve o günden bu yana beyaz listedeyiz. Türk bayrağı dünyanın en prestijli bayrakları arasında yer almaktadır. Ülkemiz; 1000 grostondan büyük 2 binden fazla gemisiyle 48,9 milyon dedveyt tona ulaşan deniz ticaret filosu ile dünyada 12'nci sıradadır" dedi.

'DENİZLERİMİZİ 7/24 İZLİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, denizlerin güvenliği ve çevrenin korunması adına atılan her adım, gelecek nesillere daha güvenli bir dünya bırakma yolunda önemli olduğunu belirterek, "Bu amaç doğrultusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; kurduğumuz sistemlerle seyir, can, mal ve çevre emniyetini artırmak için denizlerimizi 7/24 izliyoruz. Denizlerimizi COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemi ve gelişmiş haberleşme sistemleri ile dinliyoruz. Otomatik tanımlama sistemlerimiz ile görüyoruz. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerimiz ile yönetiyoruz. Ana Arama Kurtarma Merkezimizle de dünya denizlerinde acil durumdaki gemilerimizin veya gemi insanlarımızın problem yaşamaları halinde gerekli müdahale ile arama kurtarma sahamızdaki tüm deniz unsurlarının acil durum koordinasyonunu sağlıyoruz. Ayrıca, Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi'miz sadece Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde değil dünyanın her noktasında ülkemiz ve dünya denizciliğine hizmet vermektedir. Komşu ve diğer ülkelerin kurtarma merkezlerinin de anlık irtibat kurabildiği ülkemizdeki tek merkezdir. 2023 yılında merkezimize gelen ihbarlarla da 339 olayda 806 kişiyi kurtarmış olmanın gurur ve mutluluğunu da yaşıyoruz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.