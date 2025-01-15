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        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile NKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasında, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:35 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:59
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        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile NKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasında, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Adliyesinde Başsavcısı Erdal Şenol ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması, suça sürüklenen çocukların suçtan uzak tutulmalarına yönelik ıslah edici faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan protokolü imzaladı.

        Törende, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan ve Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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