Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile NKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Adliyesinde Başsavcısı Erdal Şenol ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülerin rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması, suça sürüklenen çocukların suçtan uzak tutulmalarına yönelik ıslah edici faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan protokolü imzaladı.

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