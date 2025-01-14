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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:50
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 169 tabanca fişeği, 249 kilogram tütün ve 9 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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