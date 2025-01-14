Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 169 tabanca fişeği, 249 kilogram tütün ve 9 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

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