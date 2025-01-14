Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 370 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 169 tabanca fişeği, 249 kilogram tütün ve 9 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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