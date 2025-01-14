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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi personeline "Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı" Eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:39 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:02
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesi personeline "Resmi Yazışma Kuralları ve Standart Dosya Planı" Eğitimi verildi.

        Çorlu Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı 3 saatlik eğitimde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eğitim Şube Müdürü Erkan Ilgaz tarafından resmi yazışma kurallarının doğru ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi konulu sunum yapıldı.

        Belediye olarak, kurumsal başarı ve vatandaş memnuniyetinin, sürekli eğitim ve gelişimle mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Sarıkurt, "Bilgiye yapılan yatırımın, hizmet kalitesine doğrudan yansıdığını bilerek bu anlayışla hareket ediyoruz. Bugünkü eğitimimiz, güçlü bir kurum kültürü inşa etme hedefimizin bir parçası olarak ekiplerimizin yetkinliklerini geliştirme yolunda atılmış bir adım oldu. Kurumsal yapının modern standartlara uygun şekilde ilerlemesi, sadece yöneticilerimizin değil, tüm çalışanlarımızın ortak çabasıyla mümkün. Bu anlamda, işbirliği ve öğrenme ruhuyla geleceğe sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        - "Temiz Havuz Sertifikası" almaya hak kazandı

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun, yeniden temiz havuz sertifikası alacağını bildirdi.

        Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünün düzenli denetim ve analizleri sonucunda daha önce iki kez "Temiz Havuz Sertifikası" almaya hak kazanan havuzun, üçüncü kez bu sertifikayı almaya hazırlandığını belirtti.

        Havuzun sertifika sürecinin devam ettiğini aktaran Sarıkurt, "iki ay içinde yapılacak başvuruyla sertifikayı yeniden almayı hedefliyoruz. Havuzumuz, 2019 yılında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan aylık denetimlerde mikrobiyolojik, kimyasal, hijyen, klor, pH gibi ölçümlerde ilgili mevzuatlara tam uyum sağlayarak Tekirdağ genelinde 'Temiz Havuz Sertifikası' alan ilk ve tek havuz olma özelliğini kazanmıştı. Bu başarıyı 2024 yılında bir kez daha tekrarladık. Şimdi ise üçüncü kez bu sertifikayı alabilmek için aynı titizlikle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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