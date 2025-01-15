Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 10 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 60 gram metamfetamin, 127 gram esrar, 370 sentetik ecza hap ve 13 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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