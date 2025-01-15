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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:47
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 10 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 60 gram metamfetamin, 127 gram esrar, 370 sentetik ecza hap ve 13 gram kokain ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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