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        Tekirdağ'da merkezde sağanak, bazı ilçelerde kar etkili oluyor

        Tekirdağ'da merkezde sağanak etkili olurken, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de aralıklarla kar yağıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:45
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        Tekirdağ'da merkezde sağanak, bazı ilçelerde kar etkili oluyor
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        Tekirdağ'da merkezde sağanak etkili olurken, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de aralıklarla kar yağıyor.

        Sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddeleri ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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