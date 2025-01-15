Tekirdağ'da merkezde sağanak, bazı ilçelerde kar etkili oluyor
Tekirdağ'da merkezde sağanak etkili olurken, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de aralıklarla kar yağıyor.
Tekirdağ'da merkezde sağanak etkili olurken, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de aralıklarla kar yağıyor.
Sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu caddeleri ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.
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