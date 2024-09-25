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        Liberya bandıralı gemiden düşen Hintli personelin cansız bedeni bulundu

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 11 Eylül'de Liberya bandıralı gemiden düşen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind'in (22), cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 12:11 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:15
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        Liberya bandıralı gemiden düşen Hintli personelin cansız bedeni bulundu
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        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 11 Eylül’de Liberya bandıralı gemiden düşen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind'in (22), cansız bedeni bulundu.

        Şarköy açıklarında 6 numaralı demirleme sahasında bulunan Liberya bayraklı geminin kaptanı Rui Fu Sheng, 11 Eylül’de Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bölge Liman Başkanlığı'na gemide görevli personel Ganesh Govind'in kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine hareket geçen ekipler kaptanın ifadesine başvurdu. Gemi kaptanı Sheng, en son saat 10.40'ta gördüğü Govind'in saat 19.15 sıralarında gemide olmadığını fark ettiklerini anlattı. Ekipler, gemiden düştüğü şüphesi üzerinde durulan Govind'i arama çalışması başlattı. Sahil güvenlik ekiplerinin botlarla 5 gün süren çalışmasında bir sonuç alınamadı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetimleri sırasında dün saat 18.00 sıralarında denizde bir ceset buldu. Kıyıya çıkarılan cesedi teşhis eden gemi kaptanı Rui Fu Sheng, Ganesh Govind'e ait olduğu söyledi. Govind'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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