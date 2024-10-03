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        Tekirdağ'da fabrika yangını

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kumaş fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:50
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        Tekirdağ'da fabrika yangını
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kumaş fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kumaş fabrikasının depo bölümünde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzüne siyah duman kapladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekip yönlendirildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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