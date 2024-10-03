Tekirdağ'da fabrika yangını

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kumaş fabrikasının depo bölümünde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzüne siyah duman kapladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekip yönlendirildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

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