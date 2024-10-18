Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Yaya geçidinde minibüsün çarptığı anne ile ikizleri yaralandı; kaza kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde minibüsün çarptığı anne H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaya geçidinde minibüsün çarptığı anne ile ikizleri yaralandı; kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinde minibüsün çarptığı anne H.Y. ile 5 yaşındaki ikizleri M.Y. ve A.Y. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Rumeli Mahallesi Çağlayan Sokak’ta meydana geldi. O.H.’nin kullandığı servis minibüsü, yaya geçinden karşıya geçmek isteyen H.Y. ile ellerinden tuttuğu ikizleri M.Y. ve A.Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ile çocukları savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ile çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı minibüs sürücüsü O.H. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da jandarmanın arandığı için yakaladığı 113 kişiden 32'si tutuklan...
        Tekirdağ'da jandarmanın arandığı için yakaladığı 113 kişiden 32'si tutuklan...
        Tekirdağ'da araç bağış kampanyasına katılanlara teşekkür belgesi verildi
        Tekirdağ'da araç bağış kampanyasına katılanlara teşekkür belgesi verildi
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı
        Ekim yapacak çiftçilere toprağın "tavını" beklemeleri önerisi
        Ekim yapacak çiftçilere toprağın "tavını" beklemeleri önerisi
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da "Bilmeyen Kalmasın 4" etkinliği düzenlendi
        Tekirdağ'da "Bilmeyen Kalmasın 4" etkinliği düzenlendi