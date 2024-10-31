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        Sürücü, bariyerin altına giren otomobilden yara almadan çıktı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Mustafa Demirez'in kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerin altına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:22 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:25
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        Sürücü, bariyerin altına giren otomobilden yara almadan çıktı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Mustafa Demirez'in kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerin altına girdi. Demirez araçtan yara almadan çıkarken, kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında, Çorlu'da çevre yolu Edirne istikametinin Emlak Konutları ayrımında meydana geldi. Mustafa Demirez'in kontrolünü yitirdiği 34 EVA 602 plakalı otomobil, yol ayrımındaki bariyerin altına girdi. Otomobil zarar görürken, Demirez ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Aracın kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kaza anı, çevredeki sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazadan mucize eseri yara almadan kurtulduğunu belirten Demirez, "Bu yola girecektim bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere vurdum. Cenabıallah'ın hikmeti işte, ne diyelim verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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