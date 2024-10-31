Sürücü, bariyerin altına giren otomobilden yara almadan çıktı

Kazadan mucize eseri yara almadan kurtulduğunu belirten Demirez, "Bu yola girecektim bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere vurdum. Cenabıallah'ın hikmeti işte, ne diyelim verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Çorlu'da çevre yolu Edirne istikametinin Emlak Konutları ayrımında meydana geldi. Mustafa Demirez'in kontrolünü yitirdiği 34 EVA 602 plakalı otomobil, yol ayrımındaki bariyerin altına girdi. Otomobil zarar görürken, Demirez ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Aracın kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kaza anı, çevredeki sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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