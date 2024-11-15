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        Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü (3)

        BAŞSAVCILIKTANAÇIKLAMATekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Yağmur E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 23:16 Güncelleme: 15.11.2024 - 23:16
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        Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü (3)
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        BAŞSAVCILIKTANAÇIKLAMA

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Yağmur E. ile Rabia Kübra Y.’nin evde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Evin adresinin verildiği açıklamada, Yağmur E. ile Rabia Kübra Y.’nin baş kısmından ateşli silahla vurulmuş yerde yatar vaziyette bulundukları ihbarı üzerine kolluk kuvvetlerinin olay yerine gittiği belirtilerek, şöyle denildi:

        “Marmaraereglisi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturma kapsamında olay yerine ilişkin kamera görüntülerinin edinildiği, şahısların adli muayene işlemlerinin yaptırıldığı, barut artıklarının aldırıldığı, yapılan soruşturmada ilk bulgulara göre, R.K.Y.’nin Y.E. isimli şahsın babasına ait olan ve ruhsatı bulunmayın tabanca ile önce Y.E.’yi başından vurduğu, akabinde kendisini de başından vurmak suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği.”

        KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN ARKADAŞINI ÇAĞIRACAĞINI SÖYLEMİŞ

        Hayatını kaybeden Y.E.’nin cep telefonunun henüz incelenmediği belirtilen açıklamada, “Son olarak Kastamonu ilinde ikamet eden Y.A. isimli şahısla konuştuğunun tespit edildiği, Y.A.'nın kolluk kuvvetlerince alınan 15.11.2024 tarihli ifadesinde özetle, Y.E. isimli şahısla yaklaşık 3 ay kadar önce sosyal medya üzerinden yazışmaya başladıklarını, Y.E.'nin hayatında sorunlar olduğunu, kendisine zarar vermek için silah kullanmayı öğrendiğini, babasının evde bulunan tabancası ile kendisini vuracağını söylediğini, son olarak olay günü 10.30 sıralarında telefonla görüştüklerinde Y.E.'nin kendisini öldüreceğini, bu konuda arkadaşı olan R.K.Y.'yi kendisine yardım etmesi için çağıracağını söylediğini beyan ettiği” ifadelerine yer verildi.

        ‘ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BULUNMUYOR’

        Soruşturmada mevcut delillerin birlikte incelendiği kaydedilen açıklamada, “Gerek Y.E. ve R.K.Y.'nin yatış pozisyonları, şahıslar arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmaması, kamera görüntüleri incelendiğinde olaya müdahil olan üçüncü bir şahsın bulunmadığı anlaşılmakta. R.K.Y.'nin önce Y.E.'yi başından vurduğu sonrasında da kendi kafasına ateş etmek suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği, soruşturmanın titizlikle devam ettiği hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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