Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü (3)

BAŞSAVCILIKTANAÇIKLAMA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Yağmur E. ile Rabia Kübra Y.’nin evde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Evin adresinin verildiği açıklamada, Yağmur E. ile Rabia Kübra Y.’nin baş kısmından ateşli silahla vurulmuş yerde yatar vaziyette bulundukları ihbarı üzerine kolluk kuvvetlerinin olay yerine gittiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Marmaraereglisi Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan soruşturma kapsamında olay yerine ilişkin kamera görüntülerinin edinildiği, şahısların adli muayene işlemlerinin yaptırıldığı, barut artıklarının aldırıldığı, yapılan soruşturmada ilk bulgulara göre, R.K.Y.’nin Y.E. isimli şahsın babasına ait olan ve ruhsatı bulunmayın tabanca ile önce Y.E.’yi başından vurduğu, akabinde kendisini de başından vurmak suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği.”

KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN ARKADAŞINI ÇAĞIRACAĞINI SÖYLEMİŞ Hayatını kaybeden Y.E.’nin cep telefonunun henüz incelenmediği belirtilen açıklamada, “Son olarak Kastamonu ilinde ikamet eden Y.A. isimli şahısla konuştuğunun tespit edildiği, Y.A.'nın kolluk kuvvetlerince alınan 15.11.2024 tarihli ifadesinde özetle, Y.E. isimli şahısla yaklaşık 3 ay kadar önce sosyal medya üzerinden yazışmaya başladıklarını, Y.E.'nin hayatında sorunlar olduğunu, kendisine zarar vermek için silah kullanmayı öğrendiğini, babasının evde bulunan tabancası ile kendisini vuracağını söylediğini, son olarak olay günü 10.30 sıralarında telefonla görüştüklerinde Y.E.'nin kendisini öldüreceğini, bu konuda arkadaşı olan R.K.Y.'yi kendisine yardım etmesi için çağıracağını söylediğini beyan ettiği” ifadelerine yer verildi.