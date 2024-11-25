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        Takla atan otomobil, servis midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde takla atan otomobilin servis midibüsü ile çarpıştığı kazada Oktay Türkoğlu (37) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:39 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:45
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        Takla atan otomobil, servis midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde takla atan otomobilin servis midibüsü ile çarpıştığı kazada Oktay Türkoğlu (37) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Ergeni’nin Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Oktay Türkoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 39 AG 823 plakalı otomobil takla atıp, karşı yönden gelen fabrika personelini taşıyan S.Ç. yönetimindeki 59 S 9290 plakalı midibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Türkoğlu ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Oktay Türkoğlu, kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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