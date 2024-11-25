Takla atan otomobil, servis midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ergeni’nin Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Oktay Türkoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 39 AG 823 plakalı otomobil takla atıp, karşı yönden gelen fabrika personelini taşıyan S.Ç. yönetimindeki 59 S 9290 plakalı midibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Türkoğlu ile midibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Oktay Türkoğlu, kurtarılamadı.

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