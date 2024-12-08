Suriyelilerden baklavalı, lokumlu kutlama (2)

Suriye’de muhalif güçlerin başkent Şam’a girmesi ve Beşar Esad’ın konrolü kaybetmesinin ardından Tekirdağ’da yaşayan Suriyeliler, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rüstempaşa Camisi’nde fetih namazı kıldı. Namazın ardından meydanda toplanan Suriyeliler, Suriye ve Türk bayrakları taşıyıp, sloganlar attı. Polisin güvenlik önlemi aldığı kutlamaya katılanlar daha sonra dağıldı.

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