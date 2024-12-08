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        Suriyelilerden baklavalı, lokumlu kutlama (2)

        TEKİRDAĞ'DAFETİH NAMAZI KILINDISuriye'de muhalif güçlerin başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad'ın konrolü kaybetmesinin ardından Tekirdağ'da yaşayan Suriyeliler, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rüstempaşa Camisi'nde fetih namazı kıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:20
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        Suriyelilerden baklavalı, lokumlu kutlama (2)
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        TEKİRDAĞ’DAFETİH NAMAZI KILINDI

        Suriye’de muhalif güçlerin başkent Şam’a girmesi ve Beşar Esad’ın konrolü kaybetmesinin ardından Tekirdağ’da yaşayan Suriyeliler, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rüstempaşa Camisi’nde fetih namazı kıldı. Namazın ardından meydanda toplanan Suriyeliler, Suriye ve Türk bayrakları taşıyıp, sloganlar attı. Polisin güvenlik önlemi aldığı kutlamaya katılanlar daha sonra dağıldı.

        Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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